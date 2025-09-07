Sındırgı’da 4.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN DETAYLARI VE ETKİSİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, sabah saat 12.35’te 4.9 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissediliyor. Afad’ın verdiği bilgiye göre, depremin derinliği 7.72 kilometre olarak belirlendi.

İLLERDE HİSSEDİLEN DEPREM

Deprem, İzmir başta olmak üzere birçok ilde önemli bir şekilde hissediliyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların endişelenmesine yol açtı. Sındırgı’da meydana gelen bu durum, çevre illerdeki insanlar üzerinde de etkili oldu.