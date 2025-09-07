Haberler

Sındırgı’da 4.9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN DETAYLARI VE ETKİSİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, sabah saat 12.35’te 4.9 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissediliyor. Afad’ın verdiği bilgiye göre, depremin derinliği 7.72 kilometre olarak belirlendi.

İLLERDE HİSSEDİLEN DEPREM

Deprem, İzmir başta olmak üzere birçok ilde önemli bir şekilde hissediliyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların endişelenmesine yol açtı. Sındırgı’da meydana gelen bu durum, çevre illerdeki insanlar üzerinde de etkili oldu.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

