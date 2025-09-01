Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem oldu

SON DEPREMLER ARTÇI SALLANTILARI GETİRİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, artçı sarsıntılar devam ederken, bir deprem daha meydana geldi. Son olarak, saat 23.09’da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Daha önce 6.1 büyüklüğündeki depremin yaşamış olduğu korkunun etkisinde kalan Sındırgı halkı, yeniden kısa süreli bir panik yaşadı. Bu sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

BÜYÜK PANIĞA NEDEN OLMUŞTU

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta saat 19.53’te merkez üssü 6.1 büyüklüğünde bir depremin olması, çevre illerde geniş bir paniğe yol açmıştı. Bu deprem sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı. Deprem nedeniyle meydana gelen yapısal hasarlar oldukça büyük boyutlardaydı; 675 konut, 70 işyeri, 86 ahır ve depo dahil olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğü ya da yıkıldığı tespit edildi. Yaşanan bu olayların ardından, birçok artçı sarsıntı ile beraber bir dizi sarsıntı da gerçekleşti.