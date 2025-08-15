Sındırgı’da Cuma Namazı Çadırlarda Kılındı

ÇADIRLARDA CUMA NAMAZI KILINDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrasında bazı camilerin aldığı hasar nedeniyle cuma namazı AFAD tarafından kurulan çadırlarda yapıldı. 10 Ağustos’ta merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları sırasında bazı camiler ibadete kapatıldı.

VATANDAŞLAR İÇİN ÇADIRLAR KURULDU

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, cuma namazı kılınmak amacıyla AFAD koordinasyonunda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çadırlar oluşturuldu. Cuma namazı öncesinde görevli imamlar, depremde yaşamını yitirenler için dualar etti. Zor günlerde bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde olduklarını vurgulayarak, çabaları için yetkililere teşekkür ettiler.