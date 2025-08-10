Sındırgı’da Deprem, 81 Yaşında Vefat

DEPREMİN ETKİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Merkez üssü Sındırgı olan bu deprem, çevre illerden de yoğun bir şekilde hissedildi. Depremin gerçekleştiği Sındırgı ilçesinde yıkılan bir binadan 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, “Sındırgı ilçesinde bir yıkık bina ve ağır hasarlı olan binamız mevcut. Yıkık binada olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerimiz seferber oldu. 2 kişi kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığını öğrendik. 4 kişi de canlı olarak çıkardık. Ancak son kurtarmış olduğumuz 81 yaşındaki vatandaşımız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de hayatta olsaydı” dedi.

YIKIK BİNA VE YARALILAR

Yapılan incelemelerde, 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğu tespit edildi. Bu binalardan 12’sinin metruk, 4’ünün ise kullanılır durumda olduğunu belirten Yerlikaya, “2 minaremizin yıkıldığını öğrendik. Şu an toplam 29 yaralı var, ağır yok” şeklinde konuştu.

YEĞENİNDEN TAZİYE PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, yaptığı paylaşımla yaşamını yitiren kişinin amcası Nihat Önbaş olduğunu duyurdu. Tumbar, “Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.