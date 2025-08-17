Haberler

Sındırgı’da deprem esnasında yıkım sürüyor

DEPREM SONRASI YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Afad koordinesinde yürütülen bu çalışmalarda, iş makineleri kullanılarak binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor ve bölgede kapsamlı güvenlik önlemleri alınmış durumda.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARISI

Yıkım çalışmaları esnasında, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla yıkım alanlarına giriş yasaklandı. Bununla birlikte, yıkım alanına gelen bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı. Ekiplerin yıkım işinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına da başladığı bildirildi. Yetkililer, ağır hasarlı binalara asla girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bir kez daha vatandaşları uyarıyor.

