Sındırgı’da Deprem Hasar Tespit Tamamlandı

DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD ile birlikte yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm konutlar detaylı bir şekilde incelendi.

VATANDAŞLAR HASAR DURUMUNU ÖĞRENEBİLECEK

Hasar tespit çalışmalarının ardından hazırlanan listeler mahalle muhtarlıklarında duyuruldu. Böylece vatandaşlar, evlerinin hasar durumunu bu listeler aracılığıyla öğrenebilecek. Eğer tespitlere itiraz etmek isteyenler olursa, Sındırgı Hükümet Konağı’nda faaliyete geçen AFAD Başvuru Merkezi’ne başvuruda bulunabilecekler. Bu başvurular, bir üst kurul tarafından değerlendirilecek.

BİNALARIN HASAR DURUMU BELLİ OLACAK

Yaklaşık bir aylık askı sürecinin ardından binaların hasar durumları kesinleşecek. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, “Depremden etkilenen hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar.” şeklinde açıklama yaptı.