Sındırgı’da Deprem Hisarcık’ta Hissedildi

DEPREM KÜTAHYA’DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen deprem, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde de hissediliyor. 6,1 büyüklüğündeki deprem, 11 kilometre derinlikte meydana gelirken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de etkisini gösteriyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Depremin anı, Hisarcık’ta çiğ köfte satışı yapan Ali Kurum’un işletmesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle tanık olan müşterilerin büyük bir korkuyla kaçıştığı, iş yerindeki avizenin sallandığı net bir şekilde görülüyor. Olay 19.53’te meydana geldi.

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

