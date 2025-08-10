Sındırgı’da Deprem Hisarcık’ta Hissedildi

DEPREM KÜTAHYA’DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen deprem, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde de hissediliyor. 6,1 büyüklüğündeki deprem, 11 kilometre derinlikte meydana gelirken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de etkisini gösteriyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Depremin anı, Hisarcık’ta çiğ köfte satışı yapan Ali Kurum’un işletmesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle tanık olan müşterilerin büyük bir korkuyla kaçıştığı, iş yerindeki avizenin sallandığı net bir şekilde görülüyor. Olay 19.53’te meydana geldi.