Sındırgı’da Depremde Cami Zarar Gördü

DEPREM ETKİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin etkileri gözler önüne serildi. Yaralı yapılar arasında yer alan tarihi Şerif Paşa Camii’nin minaresinde ve iç bölümlerinde önemli hasarlar meydana geldiği belirlendi.

CAMİ İBADETE KAPATILDI

Şerif Paşa Camii deprem sonrası yapılan güvenlik incelemeleri sonucunda ibadete kapatıldı. Vatandaşların dini görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla cami avlusuna AFAD ekiplerince geçici çadırlar kuruldu. Ayrıca, caminin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar tespit edilmesi, hasarın boyutunu ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Kırtasiyeci Esnafı Okul Açılışını Bekliyor

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, okula dönüş döneminde ailelerin kırtasiyecilerden alışveriş yapmasının önemine dikkat çekti, masrafların arttığını belirtti.
Mersin’de Eğriçayır Balı Üretimi

Eğriçayır Yaylası'nda bu yıl kuraklık koşullarına rağmen elde edilen yüksek verim, arıcıların dünya çapında tanınan balı güvenle tüketicilere sunma çabalarını sürdürüyor.

