Sındırgı’da Depremzedelere İki Seçenek Sunuldu

AFAD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, depremzedelere barınma konusunda iki alternatifi sunduklarını ifade etti. Pehlivan konuyla ilgili, “Birincisi konteyner şeklinde, diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz” dedi. Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, afetin ilk andan itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREDE

Pehlivan, afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı’nı devreye soktuklarını vurguladı. Bu plan dahilinde 25 çalışma grubunun bulunduğunu söyleyen Pehlivan, “Deprem meydana geldiğinde de bu gruplar hemen harekete geçti. Arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel ve 600 araç görev yaptı.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile vatandaşların barınma ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve buna uygun hareket ettiklerini ekledi.

KONTEYNER ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladık. 150 konteyneri Sındırgı’ya naklettik. 24 saat içinde kurulumlara başladık. Dün gelen 35 konteynerin tamamını kurduk, bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz.” diye konuştu. Barınma konusunda sundukları seçenekleri aktaran Pehlivan, “Bugünden itibaren 200 vatandaşımız nakit yardımı talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sağlamış oluyoruz.” dedi.

VALİ USTAOĞLU’NDAN GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremin ardından tüm kurumların hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin olarak Ustaoğlu, “280 ekip ve 560 personelle 75 mahallede inceleme yapıldı. 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunlardan 506’sı konut.” ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara psikososyal destek sağladığını sözlerine ekleyen Ustaoğlu, Kızılay’ın gıda desteği sağladığını ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ağıllarla ilgili tespitler yaptığını bildirdi.

Ustaoğlu, hastanelerde 3 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. “Barınma konusunda yurtlarımız ve pansiyonlarımızla destek veriyoruz. Önemli olan, birlik ve kardeşlik içinde bu yaraların bir an önce sarılması ve normal hayata dönülmesidir. Vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz.” dedi.