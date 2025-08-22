Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

DEPREM SONRASI GEÇİCİ DÜKKAN DESTEĞİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası iş yeri zarar gören esnafa, Sındırgı Belediyesi geçici dükkan desteği sağlıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Sındırgı Belediyesi’nin öncülüğünde İlçe Kaymakamlığı ve Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile esnafa geçici iş yeri temin edilecek.

İŞ YERLERİ TAŞINIYOR

Bu doğrultuda, Otogar Alanı’nda bulunan Akpınar Yaşam Merkezi’ndeki kurs ve atölyeler Kocahan binasının üst katına alınacak. Yapılacak tadilat çalışmaları ile merkezde oluşturulacak iş yerleri, esnafın faaliyet alanına göre yeterli metrekareye sahip olacağı ifade ediliyor. Öncelikli olarak Balıkesir Caddesi ve Akhisar Caddesi’nde ağır hasar gören ve yıkılan binalarda hizmet veren esnafa geçici mekan sağlanacak.

KONTEYNER DÜKKAN UYGULAMASI

Bunun yanı sıra, konteyner dükkan talep eden esnafın konteynerleri de bulundukları alanlara yerleştirilecek. Konteynerlerin altyapı hazırlık çalışmalarının Sındırgı Belediyesi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Esnaflarla yapılan toplantıya Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner ve depremden etkilenen esnaf katıldı.