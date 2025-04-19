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Sındırgı’da Evde Yangın Çıktı

YANGIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri sayesinde söndürüldü. Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı Grup İtfaiye Amirliği’ne ait personel ile Sındırgı Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz duruma geldi. Yangının ne şekilde başladığına dair araştırmalar başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili detayların öğrenilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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