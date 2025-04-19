Sındırgı’da Gazze’ye Destek Yürüyüşü Yapıldı

İSRAİL SALDIRILARINA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş yapıldı. Yüzlerce vatandaş, Sındırgı’nın Harmanlık mevkiinde toplandı ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

BASIN AÇIKLAMASI VE DUA

Yürüyüş sırasında yapılan basın açıklamasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Katılımcılar, bu esnada dua ederek, Gazze’deki durumu desteklediklerini ifade etti. Sındırgı Sivil Toplum Platformu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında organize edilen “Soykırıma İsyan, Gazze’ye Destek” temalı yürüyüş, büyük bir katılımla gerçekleşti.