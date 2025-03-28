Sındırgı’da İftar, Özel Öğrencileri Buluşturdu

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ VE GÖNÜLLÜ GENÇLER BİR ARAYA GELDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, özel eğitim öğrencileri ile gönüllü gençler, Kaymakam Didem Dinç Özay’ın katılımıyla gerçekleştirilen anlamlı bir iftar programında buluştu. İftar yemeğinin ardından gönüllü gençlerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle Ramazan coşkusu yaşandı. Akpınar Yaşam Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde organize edilen iftar programı, özel eğitim öğrencileri ile onlara destek veren gönüllü gençleri aynı sofrada bir araya getirdi.

RAMAZAN COŞKUSU VE ETKİNLİKLER

Kaymakam Didem Dinç Özay programda bulunarak, öğrencilere ve katılımcılara Ramazan ayını tebrik etti. İftar yemeğinden sonra gönüllü gençler, özel eğitim öğrencileri için eğlenceli etkinlikler düzenleyerek onların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Bu etkinlikler, gönüllü gençlerle özel eğitim öğrencileri arasındaki bağı güçlendirdi. Gerçekleşen etkinlik, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtırken, aynı zamanda özel eğitim öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturulmasına da destek oldu.