Sındırgı’da Marangoz Atölyesi Yandı

MARANGOZ ATÖLYESİNDE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir marangoz atölyesinde yangın meydana geldi. Akçakısrak Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple ortaya çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan orman işletme ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucu atölyede maddi hasar meydana geldi.