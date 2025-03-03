Sındırgı’da Öğrencilerden Ramazan Ayına Özel Klip

RAMAZAN AYINA ÖZEL KLİP ÇEKİLDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişi ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla Ramazan ayına özel bir klip çekti. Okul Müdürü İlker Uzan, öğretmenler ve öğrencilerin büyük bir özveri ile güzel bir çalışma ortaya koyduğunu belirtirken, “Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar” dedi.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU

Klipte yer alan öğrencilerden Ali Eymen Çetin ve Hüsna Şatır, okullarını temsil etmekten ve böyle bir projede yer almaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Fen bilimleri öğretmeni Ramazan Uysal ise, “Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu olarak bir aile yapısına sahibiz ve klip çekerken de zorluk yaşamadık. Öğretmen ve öğrencilerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

İlçenin farklı bölgelerinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından seslendirilen “Ramazan Geldi Ramazan” adlı klip, sosyal medyada geniş bir beğeni topladı. Ayrıca klipte yer alan ilçedeki esnaf ve vatandaşlar da, bu projeye katkıda bulunarak destek verdiler.