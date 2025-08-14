Sındırgı’da Peş Peşe 4 Ve 3.6 Büyüklüğünde Depremler Oldu

PEŞ PEŞE DEPREMLER SINDIRGI’DA MEYDANA GELİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda depremler yaşanıyor. 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçede huzursuzluk devam ediyor. 18.07’de meydana gelen 4 büyüklüğündeki ilk deprem, AFAD tarafından yerin 6.52 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Bu sarsıntının ardından kısa bir süre sonra, 3.6 büyüklüğündeki ikinci deprem yaşandı ve bu da yerin 7.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KORKUTAN DEPREM SONRASI ARTIŞ

Sındırgı’da 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremde, Kaymakamlığın karşısında yer alan dört katlı bir bina yıkılmıştı. Olay esnasında iki kişi kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulmuş, dört kişi ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Bu kurtarılma işlemi sırasında, 81 yaşındaki Nihat Önbaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, burada hayatını kaybetmişti. İlçedeki sarsıntılar, bölgede yaşayanlar için kaygı verici bir durum oluşturuyor.