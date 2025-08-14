Sındırgı’da Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

DEPREM HABERİ

Balıkesir Sındırgı’da son dakika gelişmeleri ile depremler gündeme geldi. Gelen bilgilere göre, ilçede peş peşe 4 ve 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde 6.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Sındırgı’da artçı sarsıntılar devam ediyor.

SON MÜDAHALELER

Sındırgı’da saat 18.07’de 4 büyüklüğündeki deprem yaşandı. AFAD, depremin yerin 6.52 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Ardından saniyeler sonra 3.6 büyüklüğündeki bir diğer deprem, yerin 7.23 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sındırgı’da daha önce yaşanan 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremde önemli hasarlar meydana gelmişti.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

10 Ağustos’taki deprem sonrası Kaymakamlık binasının karşısındaki 4 katlı bina yıkıldı. Bu felaket sırasında 2 kişi kendi imkânları ile enkazdan kurtulmayı başardı. Ancak, arama kurtarma ekiplerinin çabaları sonucunda 4 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.