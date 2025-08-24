Sındırgı’da Sarsıntılar Devam Ediyor

DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

11 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak bölgede 2 dakika arayla iki korkutucu deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 21.58’de merkez üssü Sındırgı olan 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İki dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu. Her iki deprem de başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Artçı depremlerin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” şeklinde ifadelerde bulundu.