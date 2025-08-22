Haberler

Sındırgı’da Traktör Devrildi, 1 Öldü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir traktörün devrilmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Olay, ilçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi’nde, domates toplamak üzere tarlaya gitmekte olan işçileri taşıyan A.K. (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazanın ardından ihbarda bulunuldu ve hemen kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat’ın (18) olayda yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ayrıca yaralanan sürücü A.K. ile birlikte C.K, F.G. ve A.K, sağlık ekipleri tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

