Sındırgı’da Yağmur Depremzedeleri Tedirgin Etti

YAĞMURUN GELİŞİ DEPREMZEDELERİ TEDİRGİN ETTİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 5 ay sonra yağan yağmurla birlikte serinledi. Ancak bu yağmur, çadırlarda yaşayan depremzede vatandaşları arasında tedirginliğe yol açtı. Yağmur sonrası deprem korkusu yaşayan bazı vatandaşlar, tarнад park ve toplanma alanlarında çadır ve konteynerlerde yaşamaya devam ediyor.

DEPREMZEDELER YAĞMURU KARŞILADI

Yağmur, çadırlarda yaşayanlar arasında hem sevinç hem de endişe oluşturdu. Depremzede Ahmet Çakır, yağmur hakkında düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Sındırgı’da 5 ay sonra yağmur yağdı. Tabii ortalık biraz ıslandı. Toprak ıslanınca güzel bir toprak kokusu ortaya çıktı. Çadırda yaşayanlar için zorluk çıktı. Bazı komşularımız evlerine taşınabilirler.” Bu durum, vatandaşların evlerine dönüş sürecinin hızlanabileceği umudunu da beraberinde getiriyor.

Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

Alaşehir'de Aleyna Tilki'nin konseri, yağmur ve elektrik tehlikesi sebebiyle ertelendi. Hayranlar kalabalık alanı terk etmedi, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle etkinlik iptal edildi.
Prof. Dr. Adem Arslan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni kararlarla, çeşitli üniversitelere rektör atamaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü de belirlendi.

