Sındırgı’da Yangın Elektrik Kontağından Çıktı

YANGININ KAYNAĞI ELEKTRİK KONTAĞI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Sındırgı’nın Bükrecik Mahallesi’nde, Süleyman Öz’e ait olan evde çıktı. Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Alevler hızla büyüyerek binanın ikinci katını etkisi altına aldı.

MÜDAHALE ve SONUÇ

Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Ardından, Orman ekipleri ve İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin üst katı büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Ahşap tavan ve çatı tamamen yandı, alt katta da hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni üzerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.