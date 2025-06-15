Sındırgı’da Yangına Müdahale Ediliyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, meralık alanda meydana gelen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesi’nde saat 17.45 sularında bitki örtüsünde başlamış durumda. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederken, bölgenin ormanlık alana yakın olması nedeniyle Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme işlemlerine destek veriyor.

HAVADAN MÜDAHALE BÜYÜYOR

Rüzgarın artması ve alevlerin ormana yaklaşması sebebiyle, Balıkesir’den havalanan bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun bir mücadele sürdürüyor. Yangınla ilgili gelişmeler ve müdahale çalışmaları devam ediyor.