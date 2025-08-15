Haberler

Sındırgı’da Yeni Deprem Meydana Geldi

DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRECEK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, sismik aktivitenin merkezi haline gelirken, bugün yeni bir deprem yaşandı. Vatandaşlar, “Balıkesir depremi büyüklüğü kaç?” sorusunun yanıtını arıyor. “Sındırgı’da deprem mi oldu?” ve “Artçılar ne kadar sürecek?” gibi sorular, bölgede yaşayanların sıkça dile getirdiği konular arasında yer alıyor. Balıkesir’deki son depremin detaylarını sunuyoruz.

YENİ DEPREM VERİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, birkaç gün önce gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden sismik hareketlilik çerçevesinde bugün 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, bu deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi ve çevre illerde de hissedildi. Sındırgı ve çevresi, önceki büyük depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı ile etkileniyor. Uzmanlar, ana depremin ardından bölgede artçıların belirli bir süre daha devam edeceğini dile getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Haberler

Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.