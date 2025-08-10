Sındırgı’daki Deprem Anları Fotoğraflandı

DEPREM ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin görüntüleri, Ankara’da Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı bu merkezde depremler sürekli izleniyor ve kaydediliyor.

GÖZLEMLER VE KAYITLAR

Balıkesir Sındırgı’da saat 19.53’te oluşan 6.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti, o anlar yakalandığında fotoğraflandı. Bu kayıtlar, depremin etkilerini anlayabilmek için önemli bir veri sağlıyor.