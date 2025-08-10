Haberler

Sındırgı’daki Deprem Anları Fotoğraflandı

DEPREM ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin görüntüleri, Ankara’da Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı bu merkezde depremler sürekli izleniyor ve kaydediliyor.

GÖZLEMLER VE KAYITLAR

Balıkesir Sındırgı’da saat 19.53’te oluşan 6.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti, o anlar yakalandığında fotoğraflandı. Bu kayıtlar, depremin etkilerini anlayabilmek için önemli bir veri sağlıyor.

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

