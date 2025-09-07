Sındırgı’daki Deprem Manisa’da Hissedildi

Haberler

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ AN

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Manisa’da da hissediliyor. Depremin meydana geldiği sırada Manisa Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen AFAD Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması etkinliğinde, misafirhanede kalan güreşçiler kısa sürede binayı terk ediyor.

GÜREŞ ÇOCUKLARININ YANGINDAKİ REFLEKSİ

Saat 12.35’te bulunan deprem anında, Manisa Atatürk Spor Kompleksi Misafirhanesi’nde yer alan güreşçiler, ani sarsıntıyı hissederek hızla dışarı çıkıp güvenli alana ulaşıyor. Depremi yaşayan sporcular, “Deprem eğitiminin verildiği sırada depreme yakalandık ve kendimizi biraz da olsa şanslı hissettik” diye ifade ediyor.

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

