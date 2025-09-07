Sındırgı’daki Deprem Manisa’da Hissedildi

DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ AN

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Manisa’da da hissediliyor. Depremin meydana geldiği sırada Manisa Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen AFAD Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması etkinliğinde, misafirhanede kalan güreşçiler kısa sürede binayı terk ediyor.

GÜREŞ ÇOCUKLARININ YANGINDAKİ REFLEKSİ

Saat 12.35’te bulunan deprem anında, Manisa Atatürk Spor Kompleksi Misafirhanesi’nde yer alan güreşçiler, ani sarsıntıyı hissederek hızla dışarı çıkıp güvenli alana ulaşıyor. Depremi yaşayan sporcular, “Deprem eğitiminin verildiği sırada depreme yakalandık ve kendimizi biraz da olsa şanslı hissettik” diye ifade ediyor.