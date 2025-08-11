Haberler

Sındırgı’daki Depremde Hayatını Kaybetti

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ŞAHIS TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören Manisa’nın Gördes ilçesindeki camide inceleme yapmak isteyen bir şahıs, malzemelerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Depremin etkileri, Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki camiyi de olumsuz etkiledi.

OLAYIN DETAYLARI VE CENAZE TÖRENİ

Depremin ardından, yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak amacıyla orada bulunan Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, üzerine düşen malzemelerle yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mevlüt Altungeyik kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, Mevlüt Altungeyik’in cenaze töreni Gördes ilçesinde düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu da katıldı. Altungeyik, düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Belen’de Otobüs Yangını Söndürüldü

Belen'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın anında 20 yolcu güvenle tahliye edildi.
Haberler

Mahmut Orhan Bozkurt İşareti Yüzünden İptal

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bir konser sırasında sahnede yaptığı el hareketiyle tartışma yarattı ve bu nedenle etkinlik iptal oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.