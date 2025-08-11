Sındırgı’daki Depremde Hayatını Kaybetti

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ŞAHIS TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören Manisa’nın Gördes ilçesindeki camide inceleme yapmak isteyen bir şahıs, malzemelerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Depremin etkileri, Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki camiyi de olumsuz etkiledi.

OLAYIN DETAYLARI VE CENAZE TÖRENİ

Depremin ardından, yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak amacıyla orada bulunan Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, üzerine düşen malzemelerle yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mevlüt Altungeyik kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, Mevlüt Altungeyik’in cenaze töreni Gördes ilçesinde düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu da katıldı. Altungeyik, düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.