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Sındırgı’daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

ORMAN YANGINI SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ormanlık bir alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, ilçe sınırlarında bulunan Sinandede Mahallesi’nde akşam saatlerinde yangın patlak verdi.

BÖLGEDEKİ MÜDAHALE EKİPLERİ

Yangının söndürülmesi için bölgeye 80 orman personeli, 12 arozöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 1 ilk müdahale aracı yönlendirildi. Orman ekiplerinin yangını kontrol altına almak adına yürüttüğü çalışmalar sürmekte.

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