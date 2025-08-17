Sındırgı’daki Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Afad koordinasyonunda yapılan bu çalışmalarda, riskli durumdaki yapılar kontrollü bir biçimde yıkılıyor.

Yıkım işlemleri sırasında iş makineleri devreye giriyor ve güvenlik önlemleri alınıyor. Bu nedenle, çevredeki vatandaşların zarar görmemesi amacıyla alanlara girişler kısıtlandı. Yıkımın yapıldığı bölgelerde, vatandaşlar cep telefonlarıyla süreci takip ediyor.

Yetkililer, ilçedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguluyor. Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam ettiği bildiriliyor.

