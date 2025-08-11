Sındırgı Depremi Camide Malzeme Düşmesi

DEPREM SONRASI CAMİDE YAŞANAN TRAJEDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisi’nde hasara yol açtı. Depremin ardından camide inceleme yapmak isteyen iki kişi malzemenin düşmesi sonucu yaralandı.

İNCELEME YAPARKEN OLAY GERÇEKLEŞTİ

Yatsı namazının ardından camide inceleme gerçekleştiren Mevlüt Altungeyik ile İbrahim Kara, üzerinde bulunan malzemenin düşmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası hızla ambulans çağrıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Altungeyik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.