Haberler

Sındırgı Depremi Camide Malzeme Düşmesi

DEPREM SONRASI CAMİDE YAŞANAN TRAJEDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisi’nde hasara yol açtı. Depremin ardından camide inceleme yapmak isteyen iki kişi malzemenin düşmesi sonucu yaralandı.

İNCELEME YAPARKEN OLAY GERÇEKLEŞTİ

Yatsı namazının ardından camide inceleme gerçekleştiren Mevlüt Altungeyik ile İbrahim Kara, üzerinde bulunan malzemenin düşmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası hızla ambulans çağrıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Altungeyik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın Sonucu 17 Yaralı, 4 Ölü

Diyarbakır'daki yangında anne ve üç çocuğunun ölümünün ardından 18 sanık için hapis cezası talep edildi. Yangının elektrik arızaları ve imalat hatalarından kaynaklandığı belirlendi.
Haberler

Sındırgı’da Deprem Camiye Zarar Verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'nın Gördes ilçesinde bir camideki inceleme sırasında malzeme düşerek bir kişinin ölümüne neden oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.