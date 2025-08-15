Sındırgı Depreminde 831 Büyüklüğünde Bölüm Ağır Hasarlı

DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğu ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin 129 mahallede, toplam 31 bin 272 bağımsız bölümü incelediğini duyurdu.

YIKILAN BÖLGELERİN SAYISI VE DETAYLAR

Kurum, “675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Bunların 815’i Sındırgı ilçesinde bulunuyor. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız” şeklinde ifade etti. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedilirken, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova’da da etkili oldu. Sındırgı’da bir kişi hayatını kaybederken, 52 kişi de yaralandı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLADI

Çevre Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, hasar tespit çalışmalarının %80’inin tamamlandığını belirterek, “Ağır hasarlı evlere kesinlikle girilmemeli. Tespitler tamamlandıktan sonra listeler muhtarlıklara ve kaymakamlıklara asılacak. Vatandaşların bir aylık itiraz hakkı olacak” ifadelerini kullandı.