Sındırgı Hızla Afet Bölgesi Olmalı

AFET BÖLGESİ İLANI GEREKİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin akabinde bölgenin hızla afet ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Sındırgı’daki Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Özel, depremde ilçe merkezinde yıkılan 4 katlı binanın önünde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bu ziyareti hem “geçmiş olsun” dilemek hem de bölgenin ihtiyaçlarını göz önüne çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtirken, Sındırgı’da yaşayanların bir beklentisi bulunduğunu kaydetti.

KREDİLER VE TEŞVİKLER ÖNEMLİ

Özel, “Buranın hızla afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu da Sayın Erdoğan’ın atacağı bir imzaya bakıyor, bunu yapması lazım. Yapılmadığı takdirde kent büyük bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacak. Afet bölgesi olduğunda kredilerin ve bazı borçların ertelenmesi, faizlerin silinmesi, kente yatırımı çekecek. Önemli cazibelerin ve teşviklerin ortaya konması söz konusu olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Sındırgı’nın yaralarını sarmak için çalışan yerel yönetimlere, belediyelere, AFAD İl Müdürlüğüne ve diğer yetkililere teşekkür etti.

BAHÇELİ VE BEYOĞLU DEĞERLENDİRMESİ

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt veren Özel, Aydın mitingindeki konuşmalarına atıfta bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına dair bir soruyu yanıtladı. Özel, “Kimseye ‘kiralık katil’ demediğini, Bahçeli’nin kendisini yanlış anladığını” belirtti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesini de paylaşan Özel, bunun siyasi bir mesele olduğunu vurguladı ve “Yapılan işler siyasidir. Zaten her ölçümde bu işin hukuki değil, bir siyasi değerlendirme olduğu noktasında vatandaş biraz daha fazla ikna oluyor” dedi.

VATANDAŞLARA ZİYARET

Sonrasında Özel, deprem nedeniyle Kocahan Parkı ile Öğretmenevi önünde kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Ardından kırsal Kertil Mahallesi’ne giderek, depremde evi zarar gören vatandaşlarla kurulan konteynerlerde bir araya geldi.