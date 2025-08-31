Haberler

Sındırgı Ve Edremit’te Yangın Çıktı

İKİ AYRI YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir tavuk çiftliği ile Edremit ilçesinde bulunan eski bir zeytinyağı fabrikasında iki farklı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sındırgı’daki tavuk çiftliğinde, çöplerin biriktirildiği alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa zamanda büyüyerek deponun bulunduğu alana doğru yayılmaya başlayınca, çiftlik sahibi durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde Sındırgı Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

OT YANGINI VE KAPLUCA KURTARMA OPERASYONU

Edremit’in Çamcı Mahallesi’nde ise eski bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde çıkan ot yangını, yine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın esnasında, olay yerinde bulunan bir kaplumbağa yangından etkilenerek zarar gördü. İtfaiye personeli, kaplumbağayı kurtarmak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Üzerine su dökülerek serinletilen kaplumbağa, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya geri bırakıldı. Böylece, iki ayrı yangın durumu başarılı bir şekilde yönetilmiş oldu.

