Sinek, Topu Deliğe Soktu! Fleetwood Dördüncü Oldu

UNUTULMAZ ANLAR

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası’nda golf tarihine geçecek bir olay yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın önemli bir anında gerçekleştirdiği vuruşla topu deliğe oldukça yaklaştırdı. Ancak top, yalnızca birkaç santimetre mesafede durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, birkaç saniye sonra top beklenmedik bir şekilde hareket etti ve doğrudan deliğe düştü. Bu andan itibaren tribünlerde büyük bir heyecan yaşandı ve Fleetwood şaşkınlık içerisinde kaldı.

BEKLENMEDİK DETAY

Görüntüler incelendiğinde, ilginç bir ayrıntı dikkat çekti: Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona hafifçe dokunmuştu ve bu etken topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı. Bu beklenmedik ve şanslı birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Böylece 910 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.