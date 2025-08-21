Sinek Topu Deliğe Soktu, Fleetwood Şaşırdı

UNUTULMAZ ANLAR

ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen BMW Şampiyonası sırasında golf dünyasında unutulmaz bir olay yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın önemli bir anında yaptığı vuruşla topunu deliğe çok yaklaştırdı. Ancak top, deliğin sadece birkaç santimetre önünde durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun başarılı olacağını düşünürken, birkaç saniye sonra top yeniden hareket etti ve doğrudan deliğe yuvarlandı. Tribünlerde büyük bir heyecan yaşanırken, Fleetwood da şaşkınlık içinde kaldı.

SIRADIŞI DETAY

Yapılan incelemelerde ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, hafif bir dokunuşla topun yönünü değiştirmiş ve böylece topun deliğe girmesini sağlamıştı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı ve 910 bin dolarlık ödülü kazandı.