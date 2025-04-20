Sinem Çekinmez, Dolandırıcılık İddiasıyla Kaçtı

ADANA’DAKİ GÜZELLİK MERKEZİNDE TARTIŞMALAR

Adana’da 3 şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinin altında büyük çapta hizmet paketi sattığı iddiasıyla gündemde. Çekinmez’in, çalışanlarına 5 aydan beri maaş ödemediği ve bankalardan ile esnaf kooperatifinden krediler alarak, tedarikçilere olan borçlarını ödemeden yurtdışına gitmesi öne sürülüyor.

ÇALIŞANLARDAN YASAL İŞLEM VE TALEP

Son günlerde bu durumu öğrenen çalışanlar, sabah saatlerinde güzellik merkezi şubelerine giderek alacaklarına karşılık eşyaları almak amacıyla iş yerini yağmaladı. İşlemlerde kullanılan cihazlar ve diğer ekipmanlarla bilgisayar, masa, sandalye gibi eşyaları araçlarına yükleyen çalışanlar, dolandırıldıklarını ifade ederek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılık iddialarıyla anılan Çekinmez, sosyal medya aracılığıyla bir video yayınlayarak mağdur olduğunu savundu.

SİNEM ÇEKİNMELER AÇIKLAMADA BULUNUYOR

Çekinmez, “Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ederek ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım. Kendime bir ev bile almadım. O oturduğum villa kira. Kızlara maaşla ilgili söz verdim ve onu yapamayınca utandım” dedi. Kafa toplamak için Adana’dan ayrıldığını belirten Çekinmez, iş yerinin kemik kadrosu tarafından yağmalandığını ileri sürdü. “Uçağa binip İstanbul’a gittiğimde kameradan gördüm ki kemik kadrom iş yerimi yağmalamaya başlamış. Polisi arayıp kendim ihbar ettim” ifadelerini kullandı.

Çekinmez ayrıca, “Dolandırıcı olsam o şubeyi açmazdım, yatırım yapmazdım. O gün benim ana kemik kadrom dediğim insanlar İstanbul’a indiğimde tefecilere haber verip iş yerimin önüne kamyon yığdırdılar, yağmalama yaptılar. Ben bu insanlara hayatımı güvendim” şeklinde konuştu.