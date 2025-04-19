Sinem Çekinmez Hakkında Suç Duyurusu Yapıldı

ADANA’DA GÜZELLİK MERKEZİNDEKİ SKANDAL

Adana’da Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinin altında büyük miktarlarda hizmet paketi satışı yaptı. Çekinmez’in, çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği iddia ediliyor. Ayrıca, bankalardan ve esnaf kooperatifinden kredi çektiği, borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürülüyor.

ÇALIŞANLAR İŞ YERİNİ YAĞMALADI

Sabah saatlerinde, çalışanlar durumu öğrenip güzellik merkezinin şubelerine akın etti. Alacaklarına karşılık, iş yerini yağmalayan çalışanlar, kullanılan cihazlar ve diğer eşyaları araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulundu.

SİNEM ÇEKİNMEZ’DEN SAVUNMA

Sosyal medya üzerinden video mesaj paylaşan Çekinmez, “Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ede ede ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım” dedi. Kendi evinin kirada olduğunu ve çalışanlarına söz verdiği maaşları ödeyemediği için utandığını belirtti.

OLAYLARIN İLERLEYİŞİ

Adana’dan uzaklaştığı dönemde kameradan iş yerinin yağmalandığını gördüğünü ifade eden Çekinmez, “Uçağa binip İstanbul’a gittiğimde kemik kadrom iş yerimi yağmalamaya başlamış” şeklinde konuştu. Suçlamaları reddeden Çekinmez, “Ben dolandırıcı olsaydım o şirketin yağmalanmasına izin vermezdim” diyerek güvenliğini sağladığını söyledi.

BÜYÜK YATIRIM VE GÜVEN KAYBI

Sinem Çekinmez, AVM’deki şubesine 200 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını belirterek dolandırıcı olmadığını savundu. “Dolandırıcı olsam o şubeyi açmazdım, yatırım yapmazdım” diyen Çekinmez, başına gelen olayın hayatında yaşadığı en büyük hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.