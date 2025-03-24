Sinem Dedetaş Kimdir? Yaşı ve Eğitimleri

İBB’DE ÖNEMLİ GÖREVDE BULUNAN İSİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) içerisinde önemli görevlerde yer alan ve yeni başkanlık için adı geçen Sinem Dedetaş, kariyeri ile birlikte geçmişine dair pek çok soruya yanıt arıyor. Vatandaşlar, Sinem Dedetaş’ın yaşı, memleketi ve hangi pozisyonlarda görev yaptığı hakkında detaylı bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Sinem Dedetaş kimdir, hangi eğitimleri aldı?

EĞİTİM VE KİŞİSEL BİLGİLER

Sinem Dedetaş, 14 Mayıs 1981 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Gemi inşaatı yüksek mühendisi olan Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını da bu alanda tamamladı.

Kariyerine denizcilik sektöründe mühendis olarak başlayan Sinem Dedetaş, özel sektörde çeşitli görevlerde bulundu. Ardından, Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini üstlenen ilk kadın olarak dikkat çekti. 2019 yılında İBB’ye bağlı Şehir Hatları A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak atanmış ve bu görevde 2023 yılına kadar yer aldı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile adım atan Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı olmuş ve seçimi kazanarak göreve gelmiştir.

DENEYİM VE GÜNDEME GELEN İSİM

Son dönemde adı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan Sinem Dedetaş, mühendislik deneyimi ve yerel yönetim tecrübesiyle dikkat çekiyor.