Sinem Kobal’ın Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti! Umarım istediğiniz başlık düzenlemeleri bu şekilde olmuştur. Başka bir isteğiniz olursa lütfen belirtin!

AİLE YAŞAMI VE ÇOCUKLAR

Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenerek iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Uzun bir süredir yalnızca eşi ve çocuklarıyla zaman geçiren ünlü isim, 7 yıl aradan sonra tekrar setlere dönmeye karar verdi. Kobal’ın sosyal medya aracılığıyla paylaştığı son kare ise büyük ilgi gördü. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Kobal, 2020’de Lalin ve 2022’de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına aldı. Yakın dönemde, sık sık setlere duyduğu özlemi ifade eden Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile yeniden kamera karşısına geçmiş oldu. Filmde Kobal’ın partneri Alp Navruz yer aldı.

DEĞİŞİMİN GÖZ ALICI ETKİSİ

Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan Sinem Kobal, paylaştığı son karesi ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin yüzündeki belirgin değişim hemen fark edildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM FIRTINASI

Kobal’ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Kullanıcılar, “sana ne oldu?”, “ne yaptın kendine?”, “herkes aynı aynı”, “bütün ünlüler kendini çirkinleştirme yarışına girmiş” gibi ifadelerde bulundu.