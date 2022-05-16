Sinem Kobal’ın bebeği dünyaya geldi

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal, ikinci kez anne oldu. Çift bugün bir kez daha bebek heyecanı yaşadı. İkilinin ikinci kızları dünyaya geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal mutlu giden birlikteliklerini evlilikte taçlandırmıştı. İkili 2016 yılında dünya evine girmişti.

Çift 300 kişinin katıldığı Cunda adasındaki düğün törenini basına kapalı bir şekilde gerçekleştirmişti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, ilk çocukları Lalin’i 2020 yılında kucaklarına almıştı.

AYNI MUTLULUĞU İKİNCİ KEZ YAŞADILAR

Çiftten ikinci kez güzel haber geldi. İki ünlü oyuncu bir kez daha anne baba olmanın heyecanını yaşadı. 34 yaşındaki Sinem Kobal’ın doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Öte yandan çiftin kızlarına Leyla ismini koyduğu öğrenildi.