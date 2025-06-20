Sinem Ünsal, Ozan Akbaba’yla uyumlu

BAŞARILI OYUNCU HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, tatil dönüşünde havalimanında basın mensuplarının objektiflerine takıldı. Ünsal, dizi partneri Ozan Akbaba hakkında hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Oyuncu, “Birbirimizin dilini çözdük” ifadesiyle aralarındaki uyuma dikkat çekti.

DİZİ KISA SÜREDE İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKMEYİ BAŞARDI

Kanal D ekranlarında yayın hayatına 11 Kasım 2024’te başlayan Uzak Şehir, ilk bölümünden itibaren seyircinin ilgisini hızlıca kazandı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları sayesinde dizi, kısa bir sürede kendine sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Sezon finalini 2 Haziran 2025’te yapacak olan yapım, yeni bölümleriyle tekrar ekranlara dönmek için hazırlık yapıyor. Başrollerdeki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın ekran uyumu ise hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar alıyor.

SETTE KEYİFLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Tatil sonrası İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ile olan set arkadaşlığına dair açık ve samimi açıklamalarda bulundu. Ünsal, “Artık Ozan’la birbirimizin dilini çözdük. Sette birlikte çalışmak çok keyifli. Alıştıkça sahneler daha doğal ve akıcı hale geliyor.” diyerek, aralarındaki uyumu vurguladı. Dizi finalindeki duygusal yakınlaşma ile öpüşme sahnesi dikkat çekerek, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.

KISKANÇLIK İDDİALARI ÜZERİNE YORUMLAR

Özellikle Ozan Akbaba’nın geçmişte verdiği röportajda, “Sinem’le öpüşmem” diyerek bu tür sahnelere karşı olduğunu ifade etmesi, sahnenin yayınlanmasıyla birlikte yeniden gündem oldu. Bu ani fikir değişikliği, kulislerde kıskançlık iddialarını ortaya çıkardı. Sinem Ünsal, tatil sonrası havalimanında yaptığı açıklamayla bu konuya dolaylı olarak cevap verdi. Ünsal, “Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece.” diyerek, Ünal’ın ve Akbaba’nın ailece olan bağlarını vurguladı.

YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Uzak Şehir’in yeni sezon tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, yapım ekibinin titiz bir çalışma yürüttüğü biliniyor. Özellikle Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yeni sezonda nasıl bir hikaye ile izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. Seyirciler, ikilinin performansını ve diziye katkısını sabırsızlıkla bekliyor.