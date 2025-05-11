Sinem Ünsal, Uzak Şehir’in dikkat çeken oyuncusu

UZAK ŞEHİR’DE BAŞARILI PERFORMANS

KANAL D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in doktor karakteri Alya’yı canlandıran Sinem Ünsal, son bölümlerdeki etkileyici oyunculuk performansıyla büyük bir ilgi topluyor. Güçlü bir karakter olan Ünsal, sosyal medyada da yoğun bir tartışma konusu oluyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, Uzak Şehir hakkında içten açıklamalarda bulundu.

BAMBAŞKA DÜNYALAR TANIMAK

“Uzak Şehir’de çocuğu için mücadele eden bir anneyi canlandırıyorum” diyen Sinem Ünsal, işini aşırı derecede sevdiğinin altını çizdi. Oyuncu, “Maksimum verimde olabilmek için sıkı çalışıyorum. Mesleğimin en sevdiğim yanı çok şey öğretmesi. Her hikayede bambaşka dünyalar tanıyorum. Setlerde çok kalabalık ekiplerle çalışıyoruz. Bu birlikte üretme halini de seviyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

GÖZLEM VE EMPATİ ÖNEMLİ

Vogue Türkiye’ye konuşan Ünsal, “Gözlem yapmaktan besleniyorum. Oyuncu olarak kendimden çok uzakta bir karakteri bile yaşatabilmeliyim. Gözlem yapmak ve empati kurmak en sevdiğim şey. Mesleğim için, deneyimlediğim her an benim için çok değerli” ifadeleriyle mesleğiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

KARAKTERLERİN GÜCÜ

Oynadığı tüm kadın karakterlerin dertlerinin ve sağlam duruşlarının olduğunu belirten Ünsal, “Uzak Şehir’in bu denli ses getireceğini düşünmüştüm. Rakamsal bir tahminim yoktu ama projeye katıldığım günden bu yana her birimin ne kadar özenli çalıştığını gözlemliyorum. İlk şahit olduğumda iyi bir şey çıkacağına inanmıştım. Şanslıyız ki aynı özenle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni bölümü izlerken, ilk bölüm heyecanını yaşıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Uzak Şehir, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.