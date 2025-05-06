Sinema Güçlü Olmazsa Devlet Zayıf

GÜÇLÜ SINEMA ALANI GEREKEN BİR KONU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Bu çağda sinema alanında güçlü değilseniz güçlü bir devlet değilsiniz. Yıllarca dünyanın Hollywood üzerinden dizayn edildiğini düşündük. Bu büyük bir problem. Biz kendi değer odaklı filmlerimizi buraya koymazsak bu tek kale bir maça döner. Önümüzde 2 seçenek var. ya üreten ya abone olan olacağız. ya hikaye anlatan ya hikaye dinleyen olacağız. Çok üretmek zorundayız. Yeni sinemacılar yetiştirmek zorundayız. Bu çağda buna mecburuz” dedi.

ETKİLEYİCİ BİR FESTİVAL

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Turan Film Festivali’, ödüllerini sahiplerine sundu. ‘Kızılelma’ temasıyla düzenlenen festivalde, dünya genelinden 80 ülkeden toplam 1675 film başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonrası Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi’nde yapılan ödül törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak ve birçok sanatçı, yönetmen, senarist, akademisyen, davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ekibi zeybek gösterisi sundu. Gösterinin ardından Uluslararası Turan Film Festivali tanıtım filmi gösterildi.

KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Festival açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sanatsal faaliyetler üretmek, sanatın gelişimine katkı sağlamak, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle buluşturmak, üniversitemizin toplumsal görevleri arasındadır. Türk dünyasının ortak değerlerini vurgulayarak bu bağların güçlenmesini sağlamak hedefiyle ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu önemli organizasyon, geçen yıl daha fikir aşamasındayken heyecanla karşılandı. Sağlanan desteklerle bu aşamaya geldik. Bu uluslararası etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz” bilgisini paylaştı.

OLUŞUMUN ANLAMINI VURGULADI

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, festivalin önemine değindi. Raev, “Bugün sadece bir festival değil, ortak geçmişimizin, duygularımız ve hayallerimizin sinema perdesine yansıdığı çok güzel bir oluşumdayız. Bu festivale katılımın artması, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu etkinliğin filizlenmesine ve büyümesine öncü olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

EĞİTİM VE ÜRETİMDEN YANA OLMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Konuşmalarının ardından prestij ödülleri, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak tarafından dağıtıldı. 2’nci Turan Film Festivali kapsamında ödüller şu şekilde oldu: Türkiye Birincisi ödülünü ‘Postal 1974’ filmiyle Yönetmen Gökalp Yamen, Türkiye En İyi Belgesel ödülünü ‘Baletler Köyü’ ile Fatih Diren aldı. Azerbaycan seçkisi birinciliğini ‘Size Mektub Var’ filmi ile Mezahir Haşimov, Azerbaycan Jüri Özel Ödülünü ‘Nowruz’ filmi ile Erturan Necaji Gol ve ‘Breath’ filmi ile Elmar Bayramov, Kazakistan seçkisi birinciliğini ‘Regular People’ filmi ile Ersultan Tolegen, Kırgızistan seçkisi birinciliğini ‘Connection’ filmi ile Candos Dzholdoshov, Kırgızistan Jüri Özel Ödülünü ‘Letters From the Pamirs’ filmi ile Janyl Jusupjan, Özbekistan seçkisi birinciliğini ‘Magtymguly Pyragy’ filmi ile Muzaffarkhon Erkinov, Türkmenistan seçkisi birinciliğini ‘Kitap’ filmi ile Hekim Alowow ve uluslararası kurmaca kategorisinde birinciliği ‘Happy Tape’ filmi ile İran’dan Arshia Zeinali kazandı.