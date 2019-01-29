Sinema temsilcileri Külliye’de

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de sinema sektöründen isimlerle bir araya geldi.

Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile ücretler ve haklar konusundaki anlaşmazlıklar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşülecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.

Toplantıya katılacaklar arasında Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Oktay Kaynarca, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Burak Özçivit, Bülent İnal, Tamer Karadağlı, Onur Tan ve Elif Dağdeviren gibi isimler bulunuyor.

NTV