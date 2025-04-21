Haberler

SİNGAPUR, 2025’TE 4,31 Milyon Ziyaretçi

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Singapur, 2025’in ilk çeyreğinde 4,31 milyon ziyaretçi kaydederek geçen yılın aynı dönemindeki rakama ulaştı. Ülkenin en büyük turist kaynağı ise Çin olmaya devam ediyor. Singapur Turizm Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre, bu çeyrekte Çin, Endonezya ve Malezya, ülkenin en büyük turist pazarını oluşturuyor.

ÇİN’DEN GELEN ZİYARETÇİLERDE YÜZDE 5.8 ARTIŞ

Çin’den gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış göstererek 831.470’e ulaştı. Yerel medyaya göre, bu artış, Singapur ile Çin arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yanı sıra, ocak ayında başlayan Çin Yeni Yılı ve okul tatilinden kaynaklanıyor.

Bu yılın mart ayında Singapur, mart 2024’e kıyasla yüzde 11,5 düşüşle yaklaşık 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu düşüş, uluslararası pop yıldızlarının geçen yıl gerçekleştirdiği büyük eğlence etkinliklerinin etkisinden kaynaklanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da İki Sürücüye Cezalar Uygulandı

Isparta'da sosyal medyada tespit edilen iki araç sürücüsüne 69 bin 41 TL trafik cezası kesildi, bir araç trafikten men edildi ve bir sürücüye adli işlem başlatıldı.
Haberler

Zonguldak’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, asayiş ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.