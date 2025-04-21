SİNGAPUR, 2025’TE 4,31 Milyon Ziyaretçi

ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Singapur, 2025’in ilk çeyreğinde 4,31 milyon ziyaretçi kaydederek geçen yılın aynı dönemindeki rakama ulaştı. Ülkenin en büyük turist kaynağı ise Çin olmaya devam ediyor. Singapur Turizm Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre, bu çeyrekte Çin, Endonezya ve Malezya, ülkenin en büyük turist pazarını oluşturuyor.

ÇİN’DEN GELEN ZİYARETÇİLERDE YÜZDE 5.8 ARTIŞ

Çin’den gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış göstererek 831.470’e ulaştı. Yerel medyaya göre, bu artış, Singapur ile Çin arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yanı sıra, ocak ayında başlayan Çin Yeni Yılı ve okul tatilinden kaynaklanıyor.

Bu yılın mart ayında Singapur, mart 2024’e kıyasla yüzde 11,5 düşüşle yaklaşık 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu düşüş, uluslararası pop yıldızlarının geçen yıl gerçekleştirdiği büyük eğlence etkinliklerinin etkisinden kaynaklanıyor.