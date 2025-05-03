Singapur’da Genel Seçimler Yapıldı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Singapur’da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerde, iktidardaki Halkın Hareket Partisi (PAP), parlamentoda bulunan 97 sandalyeden 87’sini kazanarak 14. kez üst üste hükümette kalıyor. Seçim Kurulu verilerine dayanan bilgilere göre, PAP, geçerli oyların yüzde 65,57’sini almayı başardı. Seçime katılım oranı yüzde 92,47 olurken, PAP, 2020 seçimlerinde 83 sandalye kazanmıştı, bu seçimle birlikte sandalyelerini 87’ye yükseltti ve meclisteki çoğunluğunu güçlendirdi. Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi (WP) ise 10 sandalyesini korumayı başardı.

BAŞBAKAN WONG’DAN TEŞEKKÜR

Başbakan Lawrence Wong, Mayıs 2024’te göreve geldikten sonra katıldığı ilk seçimde olumlu bir destek alarak partisinin 2020’de yüzde 61,2 olan oy oranını artırmayı başardı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kendisine gösterilen ilgi için halka teşekkür eden Wong, “Singapur halkının güvenini kazanmak büyük bir onur. Bu destekle ülkemizi ekonomik belirsizlikler ve küresel zorluklar karşısında daha da güçlendireceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İŞÇİ PARTİSİ’NİN HEDEFİ

İşçi Partisi lideri Pritam Singh, seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Parlamentoda daha dengeli bir temsilin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Halkın sesini duyurmak ve hükümeti denetlemek bizim görevimiz.” ifadesini kullandı. Bu sözler, partinin meclisteki varlığını güçlendirme amacını ortaya koyuyor.