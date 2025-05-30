Singapur’da Savunma Zirvesi Başladı

SAVUNMA VE GÜVENLİK ZİRVESİ BAŞLADI

Asya’nın öncü savunma ve güvenlik zirvesi olan Shangri-La Diyaloğu’nun 22. toplantısı, dünyadaki jeopolitik gerilimlerin sürmekte olduğu bir dönemde Singapur’da başlamış durumda. Singapur Savunma Bakanlığı, toplantıya 47 ülkeden bakan düzeyinde 40, silahlı kuvvetler komutanı düzeyinde 20 delege ile birlikte 20’den fazla üst düzey savunma yetkilisi ve önemli akademisyenin katıldığını bildirdi. Etkinlikte, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Üniversitesi’nden bir heyetin de yer alması dikkat çekiyor.

FRANSA VE ABD’DEN ÖNEMLİ KONUŞMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gün içerisinde yapması beklenen açılış konuşmasında, Fransa ile Avrupa’yı uluslararası işbirliği ve kurallara dayalı ticaretin savunucuları olarak konumlandırması öngörülüyor. Cumartesi günü ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin “Hint-Pasifik güvenliği için yeni hedefleri” hakkında bir konuşma yapacak. Gözlemciler, Hegseth’in, başta ticaretle ilgili olanlar olmak üzere, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarından endişe duyan Asyalı müttefikleri ikna etmesinin zor bir görev olacağını belirtiyor.

STRATEJİK LİDERLİK VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

Toplantıyı düzenleyen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in de cumartesi günü bir konuşma yapacağını ifade etti. İbrahim, küresel jeopolitik belirsizlikler ve artan jeo-ekonomik fay hatları karşısında, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) dönem başkanı olan Malezya’nın bölgedeki ve dünyadaki stratejik liderlik yaklaşımını açıklayacak. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da konuşma yapması planlanıyor.

KİLİT KONULAR MASADA

Analistlere göre, bölgede işbirliği, ABD’nin güvenlik politikaları ve devam eden Rusya-Ukrayna çatışması gibi önemli konuların toplantıda tartışılma ihtimali bulunuyor. ABD’li yetkililerin, toplantıyı ortaklarına güven vermek ve artan çok kutuplu güvenlik ortamını yönlendirmek amacıyla kullanabileceği öne sürülüyor. Bu bağlamda, ABD’nin kapsamlı gümrük vergilerinin getirdiği etkilerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.