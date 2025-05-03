SİNGAPUR Genel Seçimlerini PAP Kazandı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Singapur’da gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçları belli oldu. İktidarda bulunan Başbakan Lawrence Wong’un liderliğini yaptığı Halkın Eylem Partisi (PAP) seçimleri kazandı. Erken açıklanan verilere göre, PAP, 97 parlamenter koltuğundan 10 koltuk dışında kalan tüm milletvekilliği görevlerini elde etti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Başbakan Wong, kazandığı seçim bölgesindeki zaferin ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, “Güçlü yetkiniz için bir kez daha minnettarız ve buna saygı göstereceğiz” şeklinde ifadeler kullandı. Seçim sonuçları, PAP’nin ülke genelindeki etkinliğini ve destek oranını bir kez daha ortaya koydu.