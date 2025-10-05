Singo’nun Sağlık Durumu Açıklandı

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile oynanan derbi maçında sakatlanan Wilfried Singo hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Singo’nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama olduğu belirtildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Açıklamada, “Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.