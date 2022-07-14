Sınır kapılarında hareketlilik!

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 578 bin gurbetçi geçti.

Kurban Bayramı nedeniyle sınırda hareketlilik yaşandı. Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 578 bin gurbetçi geçti.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek için çıktıkları uzun yolda ülkeye girişleri sürüyor. Araçlarıyla yaşadıkları ülkelerden yola çıkanlar, yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 25 Haziran’dan bu yana Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye, 430 bin gurbetçi giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 61 bin, Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’ndan 75 bin, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan 12 bin gurbetçi ile toplam 578 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Gurbetçiler, geçen yıllara göre sınır kapılarından daha hızlı geçiş yaptıklarını dile

getirdi. Sınır kapılarında ise hızlı geçişler için peronlarda gümrük memuru ve polis sayısının artırıldığı gözlendi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda peron sayısı, 10’dan 12’ye çıkarıldı. Gurbetçiler, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından rahat geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.