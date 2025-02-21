Sınır Sorununda Yeni Adım Atıldı

KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIR BELİRLEME PROSESİ

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesi için önemli bir gelişme yaşandı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde iki ülke sınır belirleme hükümet heyetlerinin eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov arasında bir görüşme gerçekleşti.

NİHAİ PROTOKOL İMZALANDI

Görüşmenin ardından, iki ülke sınır belirleme hükümet heyetlerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kırgızistan ve Tacikistan sınırının belirlenmesine dair nihai protokol imzalandı. Bu protokole, Taşiyev ve Yatimov’un imzaları eklendi. Taşiyev, burada yaptığı açıklamada, bugünün Kırgızistan ve Tacikistan halkı için özel ve tarihi bir gün olduğunu vurguladı. “Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolü imzaladık.” dedi.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI GEÇMİŞTE KALDI

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresi ile ilgili geçmişte tartışmalar yaşanıyordu. Ancak, bu iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı sorunu, 4 Aralık 2024’te çözüme kavuşmuştu.